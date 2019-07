© foto di ManWil

"Da Farias a Cervi. La trequarti in prestito". Così il Corriere di Bergamo titola nel taglio alto della prima pagina odierna sulle mosse di mercato dell'Atalanta. Nelle pagine interne troviamo un titolo ancor più chiarificatore: "Prestito cercasi". E nel sottotitolo la spiegazione: "L'Atalanta vuole una soluzione 'alla Rigoni"', insieme ad altre novità di mercato: "In difesa si valuta la cessione di Varnier mentre in entrata potrebbe arrivare Kaan Ayhan".