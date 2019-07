Corriere di Bergamo: "Atalanta, deroga Champions"

© foto di ManWil

La qualificazione alla Champions League c'è. A mancare, al momento, è l'impianto. Ma l'Atalanta si sta attrezzando, come riporta in prima pagina il Corriere di Bergamo: "L'Uefa allo stadio. Deroga Champions. Inizia la partita". Il problema per i nerazzurri è esplicitato nella titolazione interna: "Arriva l’Uefa, il nodo dell’illuminazione. Atalanta a caccia della deroga per la Champions, il direttore operativo Spagnolo: «Niente è impossibile»".