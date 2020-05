Corriere di Bergamo: "Atalanta e i diritti tv. Zapata piace all'Atletico"

"Atalanta e i diritti tv. Zapata piace all'Atletico". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in edicola stamani: "Ultima trance per i diritti tv non ancora versata dai broadcaster. Capitolo mercato: Zapata piace all’Atletico ma la cessione è lontana".