Corriere di Bergamo: "Atalanta eliminata, furia Gasperini"

"Atalanta eliminata, furia Gasperini": così il Corriere di Bergamo in riferimento a Fiorentina-Atalanta 2-1 di Coppa Italia. Bergamaschi eliminati dalla Coppa, Gasperini furioso con i tifosi viola. "L’Atalanta saluta immediatamente la Coppa Italia. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Fiorentina (che ha chiuso la gara in dieci), vittoriosa per 2-1. In gol Cutrone, Lirola e Ilicic. A tenere banco sono state le dichiarazioni nel post partita del tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini, che si è scagliato contro la tifoseria viola per i pesanti insulti ricevuti durante il match".