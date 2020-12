Corriere di Bergamo: "Atalanta, giallo Covid per Gosens"

"Atalanta, giallo Covid per Gosens", titola stamane il Corriere di Bergamo in prima pagina. Robin Gosens, non convocato per l’Udinese a causa di un tampone positivo al coronavirus, anche se con una bassa carica virale, è poi risultato negativo al successivo tampone e quindi, almeno in linea teorica, potrebbe essere convocato per la sfida di domani all'Ajax. Proprio nelle ultime ore sembra essersi aperto uno spiraglio, anche se non c’era ancora un pronunciamento definitivo dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo. Altrimenti toccherà al giovane Ruggieri.