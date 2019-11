Corriere di Bergamo: "Atalanta, i numeri della speranza. Torna Zapata"

"Atalanta, i numeri della speranza. Torna Zapata": così il Corriere di Bergamo nella sua prima pagina odierna. Dopo il pari in casa contro il Manchester City, i nerazzurri sperano ancora nella qualificazione. Se vincerà le prossime due partite sarà praticamente certa, a meno che il City non le perda. Potrebbe farcela anche con quattro punti, anche se in quel caso conteranno molto le reti segnate. Il Gasp può essere felice che arrivi un altro stop di due settimane, sia per far tirare il fiato alla squadra sia perché Zapata tornerà in discreta forma, forse già domenica contro la Sampdoria.