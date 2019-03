© foto di Luca Bargellini

Il 3-1 con il quale l'Atalanta ha regolato senza troppi problemi la Fiorentina domenica pomeriggio ha riacceso gli animi in quel di Bergamo. L'obiettivo è centrare l'Europa League, un traguardo che la squadra in primis si sente di poter raggiungere. "I big in forma. Il 3-1 ai viola lancia la sfida per l'Europa" è il titolo scelto dal Corriere di Bergamo per raccontare proprio il momento dei nerazzurri in vista della volata finale.