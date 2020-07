Corriere di Bergamo: "Atalanta, il derby per rifarsi. E dopo la Juve, il PSG ha paura"

"Atalanta, il derby per rifarsi. E dopo la Juve, in Francia temono" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina, quest'oggi. Tra presente e futuro. Stasera (21.45) Atalanta-Brescia, due squadre agli antipodi per umore e prospettive sportive. Ad accorgersi della forza dei nerazzurri ci sono anche i media francesi. Lo stupore per la partecipazione al gioco offensivo dei difensori nerazzurri e un consiglio per i parigini: sfruttare la capacità di Verratti di verticalizzare, magari per mettere in moto la rapidità di Mbappé.