Corriere di Bergamo: "Atalanta, il Papu a vita. Ipotesi rinnovo fino al 2024"

"Il Papu a vita. Ipotesi rinnovo fino al 2024" scrive il Corriere di Bergamo in edicola quest'oggi. Il Papu Gomez dice no agli arabi, che gli avevano offerto 7,5 milioni di euro a stagione più bonus (per un biennale con opzione per il terzo anno). Ora probabile un ritocco del contratto con l'Atalanta: possibile firma fino al 2024.