Corriere di Bergamo: "Atalanta, il paziente inglese"

Il Corriere di Bergamo in edicola oggi dedica un focus al ko della Dea in casa del Manchester City, terzo su tre gare di Champions. "Atalanta, il paziente inglese" è il titolo scelto dal quotidiano nella sua sezione sportiva. L'Atalanta che sta preparando la sfida con l'Udinese è tornata da Manchester con due consapevolezze: la prima riguarda i tifosi, ammirevoli; la seconda riguarda la grande differenza tra Champions e campionato. In Europa ci si confronta con i migliori, dal campo alla panchina.