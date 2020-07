Corriere di Bergamo: "Atalanta, il secondo posto nel mirino. Classifica da vertigini"

"Il secondo posto nel mirino, classifica da vertigini" scrive il Corriere di Bergamo in edicola quest'oggi. Prestazioni e calendario: il secondo posto è possibile, ma c’è anche chi sogna lo scudetto. L’obiettivo vero, invece, è la terza piazza, meglio ancora la seconda per migliorare il miglior posizionamento di sempre e raggiungere un nuovo record dopo quello dei gol fatti in campionato (con il Cagliari è arrivata la centesima rete in stagione, verosimilmente verranno migliorate le 103 della stagione scorsa), oltre ai punti, 73 nel 2016-17.