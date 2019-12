Corriere di Bergamo: "Atalanta, il sogno più bello"

Il Corriere di Bergamo dedica l'apertura, e non poteva essere altrimenti, all'impresa della Dea: "Atalanta, il sogno più bello" scrive il quotidiano. L'Atalanta passa in Ucraina con il punteggio di 3-0. Il City fa il City e batte la Dinamo Zagabria, dando una mano ai nerazzurri, qualificati agli ottavi. "È un grande risultato. Siamo contenti per l’Atalanta, per tutta Bergamo e per il calcio italiano. C’era bisogno di conquistare credibilità a livello internazionale e l’abbiamo fatto contro una squadra forte": le parole di Gian Piero Gasperini dopo la gara. Esplode la festa a Bergamo.