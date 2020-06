Corriere di Bergamo: "Atalanta, il super attacco. Conclusioni e gol al top in Europa"

"Il super attacco. Conclusioni e gol al top in Europa" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Sono già 80 i gol realizzati in campionato dalla Dea, quasi 3 a partita. Nei top 5 campionati europei, solo il Bayern Monaco, già trionfatore in Bundesliga, ha segnato più dei nerazzurri. La media dei bavaresi è di 2,94 reti ogni match, mentre quella dei bergamaschi è di 2,86; comunque meglio di altri squadroni come Barcellona (2,25), Manchester City (2,48), Dortmund (2,47) e Lipsia (2,38).