Corriere di Bergamo: "Atalanta-Inter, sfida tra deluse ancora intente a leccarsi le ferite europee"

"Atalanta-Inter, sfida tra deluse ancora intente a leccarsi le ferite europee": così il Corriere di Bergamo in vista della sfida tra le formazioni nerazzurre reduci da due ko in Champions. Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite inflitte dal Liverpool che è già tempo di voltare pagina per la Dea. Big match di domenica pomeriggio, sempre a Bergamo, con l’Inter, l’altra delusa di Champions dopo la sconfitta rimediata da un Real non esattamente al top, per 3-2 a Madrid. Crescita, ma per l’intera squadra, è la speranza anche di Antonio Conte, allenatore dell’Inter che è passata dall’essere l’anti-Juve a vincere una sola partita nelle ultime sette disputate tra campionato e coppa. Non bastasse questo, c’è in infermeria quel Romelu Lukaku intorno al quale è stata costruita l’intera squadra, e che, molto probabilmente, sarà assente anche a Bergamo.