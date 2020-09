Corriere di Bergamo: "Atalanta, l’intrigo per arrivare a Lammers"

"Atalanta, l’intrigo per arrivare a Lammers". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Bergamo per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Atalanta: "È Sam Lammers l’obiettivo numero 1 per l’attacco dell’Atalanta. Il centravanti, 23 anni, del Psv Eindhoven è pronto a trasferirsi in nerazzurro ma i rapporti con la società olandese si sono deteriorati e la trattativa si fa complicata per i bergamaschi. L’Atalanta può però contare sul fattore tempo: nel 2021 il contratto di Lammers scade, il Psv rischia di perderlo a zero".