© foto di WilMan

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Kulusevski. Che campeggia in prima pagina sul Corriere di Bergamo con la maglia dell'Atalanta e il seguente titolo a corredo: "La dote del Gasp: 285 milioni. I ricavi delle cessioni". Nelle pagine interne si spiega meglio: "L’era Gasp. In dote 285 milioni. Sono i ricavi dalle cessioni, per la maggior parte plusvalenze".