Corriere di Bergamo: "Atalanta, la fase 2. Gomez: 'Dura giocare in estate'".

Un capitano per Pasqua. Il Corriere di Bergamo, nel taglio alto della prima pagina odierna, ospita le dichiarazioni di chi indossa la fascia nell'Atalanta: "La fase 2 del calcio. Gomez: 'Sarà dura giocare in estate'". Nelle pagine interne, infine, la titolazione in merito è la seguente: "La ripresa il 4 maggio? Gomez: 'Sarà dura giocare in estate'. Atalanta, Gosens al centro del mercato".