Corriere di Bergamo: "Atalanta, la rosa perderà 69 milioni"

vedi letture

"Atalanta, la rosa perderà 69 milioni". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in riferimento alla squadra di Gasperini: "Il valore della rosa dell’Atalanta che, all’inizio del prossimo mercato, verosimilmente a luglio, potrebbe essere di 69 milioni di euro inferiore rispetto al valore pre coronavirus. È la previsione dell’osservatorio calcistico del Cies nel caso la stagione non dovesse riprendere. In Europa la perdita maggiore sarebbe quella del Manchester City: -412 milioni".