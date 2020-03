Corriere di Bergamo: "Atalanta, la scivolata di Agnelli"

"Atalanta, la scivolata di Agnelli". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che il Corriere di Bergamo dedica all'Atalanta e alle parole che il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riservato verso la Dea: "Ho rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto o no?". Le parole del presidente della Juve, Andrea Agnelli, hanno scatenato l’indignazione del popolo atalantino. Ma la società nerazzurra ha scelto di non commentarle".