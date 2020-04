Corriere di Bergamo: "Atalanta, Malinovskyi preoccupato: 'Molti club a rischio"

L'Atalanta, a fatica, dovrà pensare al futuro. Nel frattempo i suoi giocatori si interrogano su quello che sarà il calcio, non solo a Bergamo ma in tutta Italia. E così il Corriere di Bergamo, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, titola così: "Malinovskyi preoccupato: 'Molti club a rischio se non finiamo l’annata'".