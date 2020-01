"Musa al Bologna, in cerca di riscatto": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. Accordo raggiunto tra Atalanta e Bologna per il passaggio di Musa Barrow ai rossoblù per circa 15 milioni di euro. Per Barrow al Bologna ballano due riscatti. Il primo, obbligatorio, quello che dovrà effettuare la società emiliana versando 15 milioni di euro all’Atalanta al termine del prestito; il secondo, quello personale, del giovane gambiano.