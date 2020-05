Corriere di Bergamo: "Atalanta: Napoli su Gosens e Castagne vuole andare"

"Il Napoli su Gosens e Castagne vuole andare. Mercato in uscita". Così il Corriere di Bergamo titola, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, sull'Atalanta. E nella sezione sportiva la titolazione è la seguente: "Un mercato esterno. Gosens in cima alla lista dei desideri del Napoli, Castagne al momento non vuole rinnovare e potrebbe essere sacrificato quest’estate: Tottenham e Leicester molto interessate al belga".