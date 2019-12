"Atalanta, dalla quasi B all'élite europea. Nodo gennaio": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. Dalla quasi retrocessione in Serie B, agli ottavi di finale in Champions in 5 anni. Con Gasperini il mondo sottosopra. Gennaio movimentato: Kjaer, Barrow e Arana in partenza. Si cerca un difensore e spunta Caldara. Da investire i soldi dell’Europa e di Kulusevski.