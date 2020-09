Corriere di Bergamo: "Atalanta, obiettivo blaugrana"

Nuovo nome per la fascia nerazzurra: "Atalanta, obiettivo blaugrana", titola oggi in prima pagina il Corriere di Bergamo. Secondo il quotidiano sarebbe in corso un tentativo degli orobici per Junior Firpo, terzino mancino del Barcellona finito sul mercato dopo la débacle in Champions contro il Bayern. "Il Barça - si legge - accetta un prestito a 2 milioni di euro circa, più un diritto di riscatto a 18 milioni e alcuni bonus".