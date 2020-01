© foto di Pierpaolo Matrone

Nonostante la partita non si fosse messa subito bene, con l'Atalanta costretta a rincorrere l'Inter dopo appena 4 minuti di gioco, Gian Piero Gasperini ha di che essere soddisfatto. Al Meazza finisce 1-1 e forse gli orobici avrebbero meritato anche qualcosa in più per il secondo tempo disputato. Il Corriere di Bergamo elogia la squadra in prima pagina: "Atalanta, pari e show a San Siro", sottolineando come i nerazzurri di Bergamo siano riusciti a mettere in difficoltà la capolista.