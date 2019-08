Corriere di Bergamo: "Atalanta, parte la campagna abbonamenti"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Bergamo di oggi, in prima pagina, si parla di Atalanta e in particolare della partenza della campagna abbonamenti. E' una stagione particolarmente attesa dagli orobici, tra nuovo stadio e appuntamento con la storia - leggasi Champions League. Il quotidiano nota il rincaro degli abbonamenti: curve d'oro, che passano da 160 a 290 euro. Ben di 170 euro invece (da 180 a 350 euro) l'aumento per quanto riguarda gli abbonamenti in vendita libera.