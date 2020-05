Corriere di Bergamo: "Atalanta, Pasalic in scadenza: al via la trattativa per il riscatto"

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 09:13 Rassegna stampa di di @AntonioParr8

Sul Corriere di Bergamo in edicola oggi si parla del futuro di Mario Pasalic. "Pasalic in scadenza: al via la trattativa per il riscatto" scrive il quotidiano bergamasco. L’Atalanta lavora alla situazione di Mario Pasalic, centrocampista croato che è in prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Contatti avviati: si cerca lo sconto.