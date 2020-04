Corriere di Bergamo: "Atalanta, per Bonaventura se ne riparla a fine stagione"

"Atalanta, per Bonaventura se ne riparla a fine stagione": così il Corriere di Bergamo in edicola quest'oggi. Mentre la Dea si prepara alla possibile e sempre più probabile ripartenza della A, c'è spazio anche per il mercato con Jack Bonaventura nel mirino. Il Milan ha comunicato a Jack Bonaventura l’intenzione di non rinnovare il contratto. Ancora zero segnali da Zingonia, qualcuno da Torino, Roma e Lazio, ma prima c’è da concludere l’annata.