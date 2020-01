"Per Lacroix ballano 4 milioni di euro": così il Corriere di Bergamo nella sua sezione sportiva. Doppio colpo di prospettiva per i nerazzurri: il primo è quello di Raoul Bellanova, nell’aria da giorni, che si trasferisce in prestito per diciotto mesi con diritto di riscatto intorno ai 4,5 milioni di euro. Il secondo è Bosko Sutalo, classe 2000, proveniente dall’Osijek: per lui l’esborso è di 5 milioni più il dieci per cento della prossima rivendita. Nel mirino il difensore Maxence Lacroix del Sochaux: i francesi chiedono 8 milioni, i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 4-5.