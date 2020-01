"Atalanta, pioggia di gol mai vista": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. La Dea continua a sognare e soprattutto a segnare. Quarantotto gol segnati in 18 partite potrebbero portare i nerazzurri, in prospettiva, a chiudere la stagione con un nuovo record di reti segnate. Erano state 77 l’anno scorso. Ora c’è anche Zapata, che in campionato può fare la differenza e, magari, dettare il passo verso il primato. Quello, per ora, è nelle mani del Napoli con 94 reti segnate tre stagioni fa.