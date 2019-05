Corriere di Bergamo: "Atalanta, pullman introvabili per la finale"

© foto di WilMan

Una città in preda alla febbre della Coppa Italia. La finalissima conquistata dai bergamaschi trova spazio anche nella prima pagina del Corriere di Bergamo: "L'Atalanta in finale. La Lega calcio regala un murale". La notizia più curiosa si trova all'interno, con un titolo che spiega come i supporters nerazzurri stiano facendo di tutto per essere presenti a Roman: "Finale, bus a peso d'oro. Sale la febbre per Atalanta-Lazio del 15. Pullman introvabili se non pagando seimila euro. Venduti già ottomila biglietti".