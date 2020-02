Corriere di Bergamo: "Atalanta, rebus difesa con il Lecce. Dubbi anche a Valencia"

"Atalanta, rebus difesa con il Lecce. Dubbi anche a Valencia": così il Corriere di Bergamo in edicola oggi. Problemi in difesa per la formazione di mister Gasperini: Toloi è ko, anche Djimsiti non è al meglio e il neoacquisto di gennaio Bosko Sutalo ai box per un infortunio alla caviglia. Palomino e Caldara potrebbero essere affiancati da Okoli, promessa della Primavera, altrimenti De Roon, Castagne o Hateboer potrebbe modificare la loro posizione, giocando nei tre dietro.