Corriere di Bergamo: "Atalanta, ritorno a Zingonia con 3 positivi. Obiettivo Romero"

"Atalanta, ritorno a Zingonia con 3 positivi. Obiettivo Romero" scrive il Corriere di Bergamo in edicola stamani, facendo il punto della situazione in casa bergamasca. Come altre squadre della Serie A con giocatori di ritorno dalla Costa Smeralda, anche l’Atalanta, nel primo giorno a Zingonia, fa i conti con il coronavirus: in 3 positivi al tampone. Intanto si scalda il mercato: in attesa dell’arrivo da Mosca di Miranchuk, gli sforzi si concentrano su Romero, difensore della Juve in prestito al Genoa.