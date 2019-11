Corriere di Bergamo: "Atalanta, si allarga lo sciopero del tifo"

"Derby, si allarga lo sciopero del tifo. Brescia-Atalanta: solo 34 biglietti nel settore ospiti. Gasperini: peccato, sarebbe stata una festa. La protesta della Curva Nord contro le limitazioni per l’accesso al Rigamonti. Solidarietà dagli avversari". Il Corriere di Bergamo apre così la propria edizione odierna. Con le polemiche dei tifosi nerazzurri in merito alla sfida tanto attesa con i 'cugini' bresciani. A pagina 2 la titolazione è la seguente: "Successo per lo sciopero del tifo. Solo 34 biglietti nel settore ospiti. Si allarga la protesta dei tifosi atalantini contro le limitazioni introdotte per l’accesso alla stadio bresciano". E a pagina 3 leggiamo: "Lo strano DERBY. I nerazzurri a Brescia con il rischio spalti vuoti".