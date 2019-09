Corriere di Bergamo: "Atalanta, sorriso Nazionale"

Vittorie e gol, i nerazzurri tornano a Zingonia con il morale alto e non troppo spremuti. La Nazionale riconsegna un gruppo solido, felice e compatto a mister Gasperini. "Sorriso Nazionale" è il titolo dedicato dal Corriere di Bergamo all'Atalanta, nella sua sezione sportiva. Da De Roon, in campo con l'Olanda nella vittoria in Germania, passando per Muriel, autore di una doppietta con la sua Colombia: i Nazionali atalantini tornano a Bergamo felici e contenti.