Corriere di Bergamo: "Atalanta, suggestione Buffon"

Il Corriere di Bergamo oggi in edicola riporta in prima pagina una suggestione di mercato che vedrebbe Gianluigi Buffon vestire la maglia dell'Atalanta. Questo il titolo: "Atalanta, suggestione Buffon". Il portiere svincolatosi dal Paris Saint Germain è alla ricerca dell'ultima esperienza da calciatore e se il desiderio di Champions League fosse troppo forte, in Italia l'unica via percorribile sarebbe quella dell'Atalanta. Per ora resta solo un'idea.