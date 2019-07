Corriere di Bergamo: "Atalanta, super Muriel. Norwich travolto"

© foto di ManWil

Il Corriere di Bergamo presente oggi in edicola inserisce nel taglio alto in prima pagina un riquadro sull'Atalanta dal titolo: "Super Muriel. Norwich travolto per 4-1". Ampio spazio all'interno all'amichevole sostenuta vittoriosamente dai nerazzurri: "Esordio da titolare e doppietta del colombiano nella vittoria atalantina, a segno anche Pasalic e Barrow. Ora l’ultimo test d’inglese a Leicester".