L'Atalanta affronterà il Genoa domenica prossima al Ferraris, alle 12.30. Pranzo speciale per mister Gasperini che tornerà nel suo vecchio stadio, dal suo vecchio amore. "Domenica il Genoa di Andreazzoli. I fantasmi di Empoli e difesa in allarme": scrive il Corriere di Bergamo. Lo scorso anno l'Empoli vinse per 3-2 contro i bergamaschi all'andata, al ritorno impattò per 0-0. Una squadra da prendere con le pinze il Genoa, che ha già fermato la Roma e battuto la Fiorentina in questa stagione.