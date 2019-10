Corriere di Bergamo: "Atalanta-Udinese, Marino: 'ritorno in famiglia'"

© foto di Wilman

Ampia intervista, quest'oggi, del Corriere di Bergamo a Pierpaolo Marino, in vista della sfida tra Atalanta e Udinese: 'Il mio ritorno in famiglia', è il titolo in prima pagina del quotidiano bergamasco, ribadito anche all'interno. Nel sottotitolo, si legge: "Marino, quattro anni a Bergamo, ora p di nuovo all'Udinese. I retroscena su Gomez, Denis e Maxi".