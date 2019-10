"Atalanta, una Champions crudele". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Una sconfitta amarissima per l’Atalanta, impegnata a San Siro nella partita in casa contro lo Shakhtar. Dopo un rigore fallito da Ilicic e il temporaneo vantaggio, i nerazzurri sono stati agguantati dagli ucraini e poi battuti a recupero scaduto. Finisce 1-2. A questo punto, la qualificazione è quasi impossibile e il terzo posto un’impresa.