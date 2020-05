Corriere di Bergamo: "Avversari e calendario: il doppio tour de force dell'Atalanta"

vedi letture

"Avversari e calendario: il doppio tour de force dell'Atalanta". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in edicola stamani in riferimento al nuovo calendario della squadra di Gasp: "Non solo partite ogni tre giorni: delle prime dodici in classifica l’Atalanta ha incontrato solo la Roma. Ieri i primi allenamenti collettivi".