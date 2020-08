Corriere di Bergamo: "Basta sognare. E' il momento di provare a vincere"

Si avvicina il grande giorno per la città di Bergamo e l'edizione odierna del Corriere di Bergamo titola: "Basta sognare. E' il momento di provare a vincere". L'Atalanta non vuole accontentarsi più. E' arrivata nelle otto grandi del calcio europeo, ma ora è il momento di pensare a qualcosa di ancora più grande. Non è più un sogno ma martedì sarà realtà, con i nerazzurri che sfideranno il Paris Saint Germain in novanta minuti di passione che potranno valere l'accesso alle semifinali di Champions League.