"Blitz Juventus, per Kulusevski 35 milioni": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. La Juventus soffia all’Inter il talento atalantino Dejan Kulusevski, in prestito al Parma, centrocampista di 19 anni e uomo mercato del momento. La Vecchia Signora ha offerto 35 milioni più 8 di eventuali bonus, il giocatore dovrebbe trasferirsi a Torino solo da giugno.