Corriere di Bergamo: "Calcio dilettanti, rebus per 30 mila"

"Calcio dilettanti, rebus per 30 mila". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Bergamo che dedica uno spazio al calcio dilettantistico con molte società che rischiano di fallire: "Il rebus riguarda 30 mila tesserati del calcio dilettanti, fermo dal 22 febbraio. Secondo i direttori sportivi, in campo non sarebbe possibile applicare le regole anti virus, per esempio vietando particolari contrasti. Le società chiedono indicazioni chiare, per ripartire. Incertezze anche sugli sponsor".