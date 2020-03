Corriere di Bergamo: "Calcio, la provocazione che divide il tifo. Toloi: 'Soffro anch'io'"

Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo c'è spazio anche per il calcio e per la proposta lanciata dalla Curva bergamasca. "Calcio, la provocazione che divide il tifo" scrive il quotidiano di Bergamo in prima pagina. Il super tifoso Bocia scrive ad Antonio Percassi per chiedere che, "di fronte a una città in ginocchio", per l’Atalanta "il campionato finisca qua". Per il Club Amici "i problemi sono altri". Parla Rafael Toloi, difensore della Dea: "E' la mia città e soffro anch'io".