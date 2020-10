Corriere di Bergamo: "Caldara fuori 3 mesi. Ilicic nella lista Champions"

"Caldara fuori 3 mesi. Ilicic nella lista Champions" scrive così il Corriere di Bergamo in prima pagina, quest'oggi. La lesione parziale del tendine rotuleo per il difensore dell'Atalanta, ex Juve e Milan, implica un intervento chirurgico, restando ai box per molto tempo, si parla di almeno 2-3 mesi di stop. Intanto una buona notizia: Josip Ilicic inserito nella lista Champions. Bosko Sutalo out.