Corriere di Bergamo: "Calendario fitto. Peseranno le seconde linee"

Il Corriere di Bergamo oggi titola in prima pagina: "Calendario fitto. Peseranno le seconde linee". Tra le mille metafore che possiamo immaginare per inquadrare come sarà la ripartenza del campionato, con le partite ogni tre giorni e le cinque sostituzioni concesse ogni gara, una potrebbe essere quella di un Gran Premio di Formula 1 in cui non serve sempre spingere sull’acceleratore per vincere, ma bisogna anche dosare la potenza del motore, per non mandarlo in fumo. Giocoforza, a differenza di quanto avvenuto con la gestione Gasperini, che ha sempre preteso una rosa ridotta, con 14/15 titolari intercambiabili, servirà qualcosa di diverso: spazio dunque alle seconde linee.