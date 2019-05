© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina, in taglio alto all'Atalanta con le parole di Timothy Castagne: "Diamo un taglio ai gol presi a freddo". All'interno del giornale, a pagina 13, l'intervista completa dove l'esterno spiega il problema della squadra di Gian Piero Gasperini: "Siamo sempre stati bravi a rimontare, ma se non dovessimo riuscirci proprio nelle prossime partite?".