Corriere di Bergamo: "Champions Atalanta, ultimo treno"

© foto di Andrea Giannattasio

"Champions Atalanta, ultimo treno". Si apre così l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla sfida in Champions dell'Atalanta che stasera affronterà il Manchester City: "Oggi alle 21 a San Siro l’Atalanta avrà l’ultima chance per invertire la rotta in Champions League. Dopo tre sconfitte consecutive la sfida in casa è con il Manchester City. 'Non abbiamo pressione e siamo felici di poterci misurare con squadre di questo livello', dice Gasperini".