Corriere di Bergamo: "Champions, dai quarti gare secche a Lisbona"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo titola in prima pagina: "Champions, dai quarti gare secche a Lisbona". Niente finale di Champions League a Istanbul, perché la capitale turca sarebbe troppo a rischio. Quindi dirottamento dell’ultimo atto a Lisbona, a partire dai quarti e non dalle semifinali, in una sorta di mini torneo, una final eight del tutto inedita nella storia recente del massimo trofeo internazionale. In due settimane, da Ferragosto in poi, verranno giocate tutte le sette partite.